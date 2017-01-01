Новим речником Генпрокуратури став спікер АТО Андрій Лисенко

Полковник Андрій Лисенко працював у прес-центрі штабу АТО Міністерства оборони з 2014 року

Спікер Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко переходить на посаду речника у прес-службу Генеральної прокуратури. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook. «Нещодавно Генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував мені перейти на Другий, внутрішній і не менш важливий фронт —



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Полковник Андрій Лисенко працював у прес-центрі штабу АТО Міністерства оборони з 2014 року

Спікер Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко переходить на посаду речника у прес-службу Генеральної прокуратури. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

«Нещодавно Генеральний прокурор України Юрій Луценко запропонував мені перейти на Другий, внутрішній і не менш важливий фронт — відстоювати Закон і Справедливість у боротьбі зі злочинністю, корупцією та іншими проявами беззаконня у якості речника Генпрокуратури. Я погодився, а відтак повідомляю про завершення кількарічного шляху в статусі речника з питань АТО», — повідомив він.

Прес-секретар Юрія Луценка Лариса Сарган прокоментувала призначення Лисенка. «Сьогодні в Генпрокуратурі з'явився речник - Андрій Лисенко. Прошу любити і жалувати! Тепер мені буде набагато легшее», - написала вона у «Фейсбуці».

Полковник Андрій Лисенко працював у прес-центрі штабу АТО Міністерства оборони з 2014 року.