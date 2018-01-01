Бойовики «ЛНР» заявили про намір провести вибори восени 2018 року

Бойовики вирішили, що мають змінювати ватажка раз на чотири роки

Ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про намір взяти участь у «виборах глави республіки», які заплановані на осінь 2018 року. Про це Пасічник заявив в окупованому Луганську, повідомляють підконтрольні бойовикам інформаційні ресурси. «Заявляю, що маю намір взяти участь в осінніх виборах в якості



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Леонід Пасічник

Бойовики вирішили, що мають змінювати ватажка раз на чотири роки

Ватажок бойовиків «ЛНР» Леонід Пасічник заявив про намір взяти участь у «виборах глави республіки», які заплановані на осінь 2018 року.

Про це Пасічник заявив в окупованому Луганську, повідомляють підконтрольні бойовикам інформаційні ресурси.

«Заявляю, що маю намір взяти участь в осінніх виборах в якості кандидата на пост глави ЛНР, щоб у повній мірі виконати поставлені перед нами завдання», — сказав ватажок бойовиків.

Бойовики вирішили, що мають змінювати ватажка раз на чотири роки.

Раніше Олександр Захарченко та Леонід Пасічник, ватажки самопроголошених «ДНР» та «ЛНР», заявили про підписання так званого «протоколу» про «створення єдиного митного простору».

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