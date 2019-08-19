Бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим тиші, є поранений



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Один український воїн отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів

Зранку ворог вів обстріли з гранатометів в районі Талаківки та Павлополя

Від початку поточної доби сьогодні, 19 серпня, підрозділами Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму тиші з боку російсько-окупаційних військ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Зазначається, що вночі в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» Об’єднаних сил окупанти вели прицільні обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї поблизу Новотроїцького та Водяного.

Зранку ворог вів обстріли з гранатометів в районі Талаківки та Павлополя.

«За наявною інформацією, один український воїн отримав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Його евакуйовано до військового мобільного госпіталя», - заявили в Міноборони.

До слова, 18 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил в одному з підрозділів Національної гвардії загинув один військовослужбовець та троє отримали поранення середньої та легкої важкості. Надзвичайна подія відбулася через порушення заходів безпеки при поводженні зі зброєю і боєприпасами.