Бойовики на Донбасі дев’ять разів обстріляли українських захисників



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Від початку поточної доби бойових втрат серед українських бійців внаслідок ворожих обстрілів немає

У середу, 16 жовтня, російсько-окупаційні війська на Донбасі здійснили дев’ять обстрілів позицій ЗСУ, з них п’ять разів - з мінометів різних калібрів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

«Свідомо нехтуючи домовленостями щодо заборони застосування важкого озброєння, збройні формування РФ та її найманці випустили по позиціях Об’єднаних сил в районах Водяного, Лебединського, Зайцевого та двічі поблизу Авдіївки загалом 36 мін калібрів 120 та 82 мм», - заявили в Міноборони.

Окрім цього, як зазначається, поблизу вказаних населених пунктів та Золотого-4 ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та стрілецького озброєння. А в районі населеного пункту Зайцеве – ще і з зенітної установки ЗУ-23-2.

«За наявною інформацією, від початку поточної доби бойових втрат серед наших захисників України внаслідок ворожих обстрілів немає», - повідомили в Міноборони.

Нагадаємо, 15 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. Два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, чотири отримали поранення, а ще один військовий - бойове травмування.

Пізніше стало відомо, що 15 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ загинула Ярослава Никоненко, яка служила в 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу ЗСУ.