Місія ОБСЄ з'ясувала деталі «перепису населення» на окупованому Донбасі



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«Перепис населення» був добре проанонсований у сепаратистських ЗМІ

У непідконтрольних урядові України районах Донецької та Луганської областей проводиться «перепис населення».

Про це повідомляється в оприлюдненому щоденному звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

«14 жовтня 12 осіб з непідконтрольних урядові районів Донецької області сказали спостерігачам, що взяли участь у переписі населення. У центрі перепису населення, розташованому в навчальному закладі в Горлівці, три жінки та два чоловіки, які проводили перепис, повідомили Місії, що люди, які збирають дані для нього, пройшли

навчання, і що їм видавалися буклети з інструкціями», - йдеться у звіті.

Поруч із іншим подібним закладом у Горлівці чотири жінки повідомили Місії, що перепис населення був добре

проанонсований в ЗМІ, і що мешканці також отримували SMS-повідомлення.

«Того ж дня в н. п. Голубівка (колишній Кіровськ; непідконтрольний урядові, 51 км на захід від Луганська) і н. п. Лозівський (непідконтрольний урядові, 32 км на захід від Луганська) двоє жителів (чоловіки у віці 35 та 75 років) розповіли, що особи, які проводять перепис населення, відвідали їхні місця проживання та не вимагали жодних документів з метою збору даних для перепису», - повідомили у місії ОБСЄ.

Як відомо, Інститут демографії та соціальних досліджень НАН України проведе пробний перепис населення у двох районах Києва.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України спробує цього року провести частковий перепис населення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розглянути питання створення єдиного державного веб-порталу електронних послуг, а до лютого 2020 року провести верифікацію набору ідентифікаційних даних фізичних осіб у національних електронних інформаційних ресурсах і за результатами розглянути можливість введення електронного перепису населення.