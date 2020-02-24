Бойовики обстріляли позиції українських військових у районі Новотошківського (мапа боїв)



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У напрямку від села Березівського окупанти випустили вісім мін калібру 120 мм по наших позиціях

Незаконні збройні формування з початку доби один раз порушили режим тиші в зоні Операції об'єднаних сил на Донбасі, повідомляє Міністерство оборони України.

«Із початку цієї доби, 24 лютого, російсько-окупаційні війська продовжили порушення Мінських угод. Вранці, після 6:45, у напрямку від села Березівського окупанти випустили вісім мін калібру 120 мм по наших позиціях у районі смт Новотошківського», - сказав спікер Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу в Києві.

Спікер Міноборони зазначив, що, за наявною інформацією, бойових втрат серед українських військовослужбовців унаслідок прицільного ворожого обстрілу немає.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Як повідомлялось, у неділю, 23 лютого, бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, БПЛА, озброєння БМП-2, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.