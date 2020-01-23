Бойовики на Донбасі посилили обстріли, один військовий дістав поранення



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Ілюстративне фото

Противник обстріляв позиції ЗСУ з мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

У четвер, 23 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, в результаті чого один військовослужбовець дістав поранення. Про це повідомляє пресцентр ООС у Facebook.

Як повідомляється, противник обстріляв українські позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

П'ять обстрілів по українських позиціях відкривалися в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід», а саме неподалік Талаківки, два рази поруч з Досвідченим, поблизу Красногорівки й в районі населеного пункту Широкіне.

Три ворожих обстрілу було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» - двічі поблизу населеного пункту Хутір Вільний і поруч з Оріхове.

«Сьогодні, 23 січня, в результаті обстрілу ворожих один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення», - йдеться у повідомленні.

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Мапа боїв: mediarnbo.org

Як повідомлялось, бойовики вели обстріл українських позицій в районі операції Об'єднаних сил на Донбасі з житлових кварталів

Нагадаємо, сьогодні міністр оборони України Андрій Загороднюк прокоментував інформацію про те, що за неповний січень місяць 2020 року на Донбасі внаслідок ворожих обстрілів загинуло восьмеро українських військових. Для порівняння, минулого року у січні Україна втратила трьох захисників.

До слова, напередодні міністр оборони виступив за скорочення терміну служби в армії. Нагадаємо, минулого тижня президент Володимир Зеленський підписав указ про терміни призову в 2020 році. Згідно з указом, навесні в армію будуть призивати 20-річних, з 18 років можна піти в армію добровільно.

Також розвідка в середу повідомила, що Росія перекидає бойовикам на Донбас військову техніку і боєприпаси.

Нагадаємо, вчора на Донбасі снайпер бойовиків застрелив 22-річного військового Миколу Сорочука.

Як повідомлялось, президент України Володимир Зеленський у Давосі заявив, що Україні мало всесвітньої стурбованості в умовах війни з Росією.

Президент вважає, що війна на Донбасі може закінчитися, якщо цього захочуть усі сторони.

Як писав Главком, минулого року за весь місяць січень на Донбасі загинули троє воїнів.