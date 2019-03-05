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    Думки вголос

    Як Росія переслідує бойовиків, які воювали на Донбасі

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    <p>Командир &laquo;Єнотів&raquo; Роман Теленкевмч (на фото тисне руку Аксьонову) ще вчора був в Росії героєм</p> - Як Росія переслідує бойовиків, які воювали на Донбасі

    Командир «Єнотів» Роман Теленкевмч (на фото тисне руку Аксьонову) ще вчора був в Росії героєм

    Сьогодні - ти герой-антифашист, а завтра - вже кримінальний злочинець

    Мовою оригіналу

    Очередная поучительная история из России о том, как чуваков сначала отправляли воевать в Украину и убивать украинцев, а потом они стали не нужны, и их списали в расход.

    До недавнего времени в России существовала неофициальная ЧВК под названием «Енот C.O.R.P.» Боевики из этой организации в числе других российских формирований в 2014-2015 гг под видом «ополченцев» воевали в Украине против ВСУ на стороне ЛДНР. Но со временем поругались с кураторами, лишились крыши и стали не нужны российским властям. После этого вчерашних «защитников Донбасса» стали преследовать и бросать за решетку.

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    Официально ЧВК в России законом не разрешены. Но это не мешает им существовать неофициально. Всем хорошо известна ЧВК «Вагнер», которая воевала как на востоке Украины, так и в Сирии. «Енот C.O.R.P.» изначально создавалась, вероятно, с таким же расчетом и прицелом на то, чтобы стать конкурентом «Вагнера». Но потом, как это часто бывает в России, что-то пошло не так…

    Создатель этой ЧВК Роман Теленкевич оказался не столь влиятельным, как создатель ЧВК «Вагнер». Поэтому в прошлом году его посадили в СИЗО и теперь судят. Хорошая страна Россия. Еще вчера ты герой-антифашист, потому что убиваешь украинцев. А сегодня поругался с куратором — и тебя самого прессуют в тюряге те, кто еще вчера давал тебе оружие и велел убивать людей.

    Самый кайф, что ЧВК в России формально вне закона. А значит, каждый участник такого формирования ходит под статьей. И как только становится неудобен - отправляется в тюрьму, как преступник.

    Не верю в карму, но не могу не порадоваться за ребят…

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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