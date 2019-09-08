Обмін полоненими: не всі з опублікованого у ЗМІ списку полетіли до РФ



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Тараса Синичака виводять із зали суду Фото: Ґрати

У Росію не полетіли Руслан Гаджиєв і Тарас Синичак

Щонайменше двоє осіб зі списку переданих РФ у межах обміну утримуваними особами з Україною не брали участі у процесі.

Про це повідомив проєкт журналіста Антона Наумлюка «Ґрати» в Telegram.

За даними авторів проєкту, не брав участі в обміні військовий медик з анексованого Криму Тарас Синичак.

Список переданих РФ у межах обміну утримуваними особами з Україною публікував «Главком».

Синичак працював у військовому санаторії «Судак», який до 2014 року числився як українська військова частина. Після анексії Криму, коли установа перейшла в підпорядкування міноборони Росії. Синичак, будучи українським військовим, не поїхав із півострова і залишився працювати в санаторії. Українські правоохоронці розцінили це як дезертирство і державну зраду. Синичака затримали в лютому 2016 року, коли в’їхав на материкову Україну на похорони родичів, повідомляють «Ґрати».

Адвокат Синичака Ярослав Зейкан повідомив «Ґратам», що той зараз перебуває в Івано-Франківську під домашнім арештом. За словами Зейкана, Синичаку пропонували участь в обміні: 19 серпня співробітники Служби безпеки України пропонували відвезти його в Конча-Заспу, де чекали вильоту в Москву інші учасники обміну.

Але, за словами захисника, Синичак відмовився, оскільки вважає себе громадянином України, не визнає провини і не хоче бути виданим РФ.

«Мої колеги і я підняли шум, звернулися до уповноваженої з прав людини, зробили деякі інші кроки. Не допустили, щоб його завезли в Конча-Заспу. У них для цього не було жодних процесуальних документів. Але вони висунули умову, щоб він офіційно написав, що не хоче цього робити (участь в обміні – ред.)», – заявив Зейкан.

Також, як нагадали «Ґрати», вранці 7 вересня адвокат Валентин Рибін у Facebook повідомляв, що танкіст батальйону терористів «ЛНР» «Август», громадянин Росії Руслан Гаджиєв не полетів до Росії разом з іншими.

Російська сторона не публікувала офіційного переліку громадян, яких передали у РФ. Згідно зі списком, який опублікувала «Українська правда», Росії передали, зокрема, головного редактора РІА «Новости Україна» Кирила Вишинського, колишнього перекладача прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана Станіслава Єжова, колишнього начальника «бригади протиповітряної оборони ДНР» Володимира Цемаха, якого називають головним свідком у справі про катастрофу літака рейсу МН17, засудженого за участь у терористичній організації росіянина Віктора Агєєва та інших. Також у ньому були Гаджиєв і Синичак.

Як повідомлялось, у суботу, 7 вересня, між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян та 24 моряків, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.