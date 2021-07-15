Бойовики на Донбасі поранили двох українських бійців

Військовим надали першу допомогу та відправили до госпіталю

У четвер, 15 липня, російські окупаційні війська здійснили обстріл позицій операції Об’єднаних сил із гранатометів та кулеметів. Про це повідомила пресслужба командування «Північ» у Facebook.

У результаті обстрілу двоє військовослужбовців отримали осколкові поранення. Їм надали першу допомогу та відправили до госпіталю.

Зазначається, що стан здоров'я поранених – задовільний.

«На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗСУ», – йдеться у заяві.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін

Нагадаємо, 14 липня на Донбасі було зафіксовано 13 обстрілів, поранено двох військових.

Також у вівторок, 13 липня, внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині загинув Андрій Бєляєв – боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка.