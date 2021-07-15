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    Доба на Донбасі: 13 обстрілів, поранено двох військових

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    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь - Доба на Донбасі: 13 обстрілів, поранено двох військових
    На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь
    Фото з відкритих джерел

    Станом на 7 годину ранку, 15 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

    Протягом минулої доби, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, передає штаб ООС.

    Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

    Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

    У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру.

    Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

    Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

    Біля Красногорівки ворожі війська застосовували міномети 120-го калібру.

    У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

    Неподалік Старогнатівки ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

    Біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

    У районі Новотошковського російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.

    «Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – середньої тяжкості», – повідомили у штабі.

    Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

    Окрім того, на Луганщині, був зафіксований проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

    Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

    Станом на 7 годину ранку, 15 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

    Нагадаємо, у вівторок, 13 липня, внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині загинув Андрій Бєляєв – боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка.

    Загалом протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню: один військовий загинув, семеро – поранених.

    Теги: окупанти ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ СЦКК Операція Об’єднаних сил
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    Доба на Донбасі: 13 обстрілів, поранено двох військових