Доба на Донбасі: 13 обстрілів, поранено двох військових
Станом на 7 годину ранку, 15 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано
Протягом минулої доби, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, передає штаб ООС.
Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру.
Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.
Біля Красногорівки ворожі війська застосовували міномети 120-го калібру.
У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Неподалік Старогнатівки ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.
Біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
У районі Новотошковського російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.
«Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – середньої тяжкості», – повідомили у штабі.
Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Окрім того, на Луганщині, був зафіксований проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Станом на 7 годину ранку, 15 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Нагадаємо, у вівторок, 13 липня, внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині загинув Андрій Бєляєв – боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка.
Загалом протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню: один військовий загинув, семеро – поранених.