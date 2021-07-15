Доба на Донбасі: 13 обстрілів, поранено двох військових

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь

Станом на 7 годину ранку, 15 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано

Протягом минулої доби, 14 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил, збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню, передає штаб ООС.

Неподалік населеного пункту Луганське противник двічі обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Біля селища Піски ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

У напрямку Новогригорівки російські окупанти застосовували артилерію калібру 122 мм і міномети 120-го калібру.

Неподалік Світлодарська збройні формування Російської Федерації вели вогонь з мінометів 82-го калібру.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник обстрілював наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібрів.

Біля Красногорівки ворожі війська застосовували міномети 120-го калібру.

У районі населеного пункту Новоолександрівка окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Старогнатівки ворог двічі обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру, ручних протитанкових і підствольних гранатометів.

Біля Золотого-4 противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

У районі Новотошковського російські окупанти обстрілювали наші позиції зі станкових протитанкових, ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

В результаті обстрілів два військовослужбовці отримали поранення.

«Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан одного пораненого – задовільний, іншого – середньої тяжкості», – повідомили у штабі.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Окрім того, на Луганщині, був зафіксований проліт ворожого БПЛА з перетином лінії розмежування.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Станом на 7 годину ранку, 15 липня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, у вівторок, 13 липня, внаслідок мінометного обстрілу на Луганщині загинув Андрій Бєляєв – боєць 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені кошового отамана Костя Гордієнка.

Загалом протягом минулої доби, 13 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню: один військовий загинув, семеро – поранених.