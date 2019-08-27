Бойовики на Донбасі п’ять разів порушили режим припинення вогню, є поранений



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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил

Неподалік Талаківки з напрямку Пікузів ворог стріляв зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї

Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці п’ять разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

неподалік Талаківки з напрямку Пікузів – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

в районі Водяного з напрямку Азова – з ручних протитанкових гранатометів;

близько Павлополя з напрямку Українського – з автоматичних гранатометів;

поблизу Мар’їнки з напрямку Трудівського – з підствольних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив один обстріл позицій Об'єднаних сил: поблизу Світлодарська з напрямку Лозового – з автоматичного гранатомета та стрілецької зброї.

«Впродовж поточної доби під час ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення», - заявили у штабі ООС.

До слова, українська сторона в суботу, 24 серпня, розпочала демонтаж фортифікаційних споруд біля зруйнованого моста через Сіверський Донець у Станиці Луганській.