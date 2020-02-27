У Мінську обговорювали особливий статус ОРДЛО та імплементацію «формули Штайнмаєра», – Грау



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Хайді Грау: Сторони приділили багато часу і зусиль питанню визначення нових ділянок розведення сил на Донбасі, але воно вимагає доопрацювання

Спецпредставник ОБСЄ Хайді Грау наполегливо закликає сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися режиму припинення вогню

Спецпредставник ОБСЄ Хайді Грау наполегливо закликає сторони конфлікту на Донбасі дотримуватися режиму припинення вогню. Про це вона заявила на брифінгу в Мінську в середу за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи.

Грау зазначила, що політична робоча група обговорювала питання особливого статусу ОРДО та ОРЛО, а також імплементації «формули Штайнмаєра» в українське законодавство.

«Гуманітарна група обговорила питання обміну утримуваних осіб, забезпечення ефективного пошуку зниклих безвісти і можливості відкриття нових пунктів пропуску через лінію дотику. Економічна робоча група приділила особливу увагу питанням виплати пенсій і водопостачання в ОРДО і ОРЛО», – сказала вона.

«Минулого тижня ми всі стали свідками сплеску порушень режиму припинення вогню в Луганській області, зокрема із застосуванням зброї, забороненої мінськими угодами. Цивільне населення знову заплатило високу ціну. Це неприйнятно», – сказала Грау.

«Посилаючись на заяви ТКГ від 17 липня і 18 грудня минулого року, я ще раз звертаюся до сторін із наполегливим закликом дотримуватися повного припинення вогню», – додала спецпредставник ОБСЄ.

Вона підкреслила, що припинення вогню є ключовим положенням мінських угод. «Тому події останніх днів не можуть не непокоїти», – додала Грау.

За підсумками засідання ТКГ спецпредставник ОБСЄ заявила, що питання визначення додаткових ділянок розведення сил і засобів у зоні конфлікту в Донбасі вимагає доопрацювання.

«Поряд із загальною ситуацією безпеки в зоні конфлікту, в центрі уваги робочої групи з безпеки сьогодні було питання, пов'язане з визначенням додаткових ділянок розведення сил і засобів. Сторони приділили багато часу і зусиль цьому питанню. Однак воно ще вимагає доопрацювання», – сказала Грау.

За її словами, на засіданні ТКГ також були порушені питання протимінної діяльності. При цьому Грау нагадала, що «головною причиною цивільних жертв, а цього року це вісім осіб з 14, залишаються міни».

Грау також повідомила, що наступне засідання ТКГ відбудеться 11 березня.