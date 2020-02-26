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    Бойовики стріляли із заборонених мінометів під Мар’їнкою та Оріховим

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    Окупанти застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм - Бойовики стріляли із заборонених мінометів під Мар’їнкою та Оріховим
    Окупанти застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм

    Сьогодні загинув український військовий

    Упродовж поточної доби російські окупанти на Донбасі 7 разів обстріляли позиції ЗСУ із забороненого озброєння, підірвався на невідомому вибуховому пристрої й загинув один український захисник.

    Про це повідомляє пресцентр ООС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

    П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, а саме:

    • двічі поруч із Мар’їнкою – з міномета калібру 120 мм противник випустив 11 мін та здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета;
    • тричі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ противник здійснив два обстріли по наших позиціях, а саме:
    • неподалік Оріхового – зі 120-мм міномета – 4 міни, зі станкового протитанкового гранатомета - 25 пострілів;
    • поза межами ділянки розведення в районі населеного пункт Золоте-4 – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

    Сьогодні, 26 лютого, поблизу населеного пункту Майорськ внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав важке поранення, несумісне з життям. Командування об'єднаних сил висловлює глибокі співчуття близьким та рідним загиблого військовослужбовця.

     

    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл Операція Об’єднаних сил озброєння
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