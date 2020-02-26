Бойовики стріляли із заборонених мінометів під Мар’їнкою та Оріховим



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Окупанти застосовували заборонені мінськими домовленостями міномети калібру 120 мм

Сьогодні загинув український військовий

Упродовж поточної доби російські окупанти на Донбасі 7 разів обстріляли позиції ЗСУ із забороненого озброєння, підірвався на невідомому вибуховому пристрої й загинув один український захисник.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

«Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із забороненого Мінськими домовленостями міномета калібру 120 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», - йдеться у повідомленні.

П’ять обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, а саме:

двічі поруч із Мар’їнкою – з міномета калібру 120 мм противник випустив 11 мін та здійснив 12 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета;

тричі поблизу Павлополя – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.