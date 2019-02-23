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    Бойовики на Донбасі тричі відкривали вогонь, втрат немає

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    Бойовики на Донбасі тричі відкривали вогонь, втрат немає

    Ворог обстріляв наших військових зі 120-го та 82-го мінометів

    На Донбасі з початку поточної доби станом на 12.00 російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь.

    Про це йдеться у щоденному зведенні Міністерства оборони.

    «На Луганському напрямку знову було гаряче в районі Катеринівки. Ворог зранку спочатку обстріляв наших військових зі 120-го та 82-го мінометів, станкового протитанкового гранатомету і великокаліберних кулеметів. А буквально за кілька хвилин після цього випустив по позиціях підрозділів Об’єднаних сил ще 9 мін калібру 82 мм. Обидва рази вогонь вівся з боку окупованого Молодіжного», - йдеться у повідомленні.

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    Зазначається, що на Донецькому напрямку також у ранковий час зафіксовано факт використання окупантами протитанкового ракетного комплексу неподалік населеного пункту Чермалик.

    Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

    Також нагадаємо, що у Збройних силах України триває активна робота фахівців-істориків зі створення національної символіки військ.

     

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