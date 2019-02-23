  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Муженко показав, як створюється символіка Збройних Сил

    • Розсилка
    <span>Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко показав процес творення символіки ЗСУ&nbsp;</span> - Муженко показав, як створюється символіка Збройних Сил
    Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко показав процес творення символіки ЗСУ 

    Історики, які беруть участь у розробці, орієнтуються на найкращі світові зразки

    У Збройних силах України триває активна робота фахівців-істориків зі створення національної символіки військ.

    Про це в суботу, 23 лютого, повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що фахівці орієнтуються на найкращі світові зразки.

    «Українські мілітарні традиції формують майбутнє Збройних сил України», - написав Муженко, додавши фото.

    Як повідомлялося, на початку лютого президент Петро Порошенко затвердивемблему Служби зовнішньої розвідки. Емблема матиме вигляд золотого лілейного хреста. Поверх нього розміщений малий Державний герб України. Також в указі зазначається порядок її використання. Емблему можна розміщувати на форменому одязі військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки, на адміністративних будівлях та спорудах СЗР, в службових кабінетах, залах засідань.

    Також раніше Муженко повідомив про результатидвосторонніх зустрічей у штаб-квартирі НАТО. Зокрема, у результаті двосторонніх зустрічей у штаб-квартирі НАТО Муженку повідомили, що на сьогодні ЗСУ досягають взаємосумісності з арміями НАТО. Крім того, українська армія та армії НАТО захищають спільні цінності.

    Читайте також
    історія ЗСУ армія Віктор Муженко військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ