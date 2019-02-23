Муженко показав, як створюється символіка Збройних Сил



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Головнокомандувач Збройних Сил України генерал армії України Віктор Муженко показав процес творення символіки ЗСУ

Історики, які беруть участь у розробці, орієнтуються на найкращі світові зразки

У Збройних силах України триває активна робота фахівців-істориків зі створення національної символіки військ.

Про це в суботу, 23 лютого, повідомив начальник Генерального штабу - головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що фахівці орієнтуються на найкращі світові зразки.

«Українські мілітарні традиції формують майбутнє Збройних сил України», - написав Муженко, додавши фото.

Як повідомлялося, на початку лютого президент Петро Порошенко затвердивемблему Служби зовнішньої розвідки. Емблема матиме вигляд золотого лілейного хреста. Поверх нього розміщений малий Державний герб України. Також в указі зазначається порядок її використання. Емблему можна розміщувати на форменому одязі військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки, на адміністративних будівлях та спорудах СЗР, в службових кабінетах, залах засідань.

Також раніше Муженко повідомив про результатидвосторонніх зустрічей у штаб-квартирі НАТО. Зокрема, у результаті двосторонніх зустрічей у штаб-квартирі НАТО Муженку повідомили, що на сьогодні ЗСУ досягають взаємосумісності з арміями НАТО. Крім того, українська армія та армії НАТО захищають спільні цінності.