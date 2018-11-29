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    Бойовики обстріляли пункт пропуску «Майорське» на Донбасі

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    Бойовики обстріляли пункт пропуску «Майорське» на Донбасі

    Військові стверджують, що бойовики застосували стрілецьку зброю різного калібру

    Підтримувані Росією бойовики увечері 27 листопада обстріляли КПВВ «Майорське» в Донецької області, повідомляє українська сторона Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі.

    Військові стверджують, що бойовики застосували стрілецьку зброю різного калібру.

    Наступного дня, перед початком роботи КПВВ «Майорськ» прикордонники виявили наскрізний отвір у правій зовнішній стінці та часткове пошкодження внутрішньої перегородки модуля паспортного контролю №54 КПВВ від влучання кулі невизначеного калібру. Пробивши зовнішню стінку, куля застрягла у внутрішній перегородці модуля.

    Про наслідки обстрілу прикордонники повідомили спостерігачів української сторони СЦКК, які зафіксували даний факт.

    В угрупованні «ДНР» не коментували звинувачення українських військових.

    Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

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