Бойовики обстріляли пункт пропуску «Майорське» на Донбасі



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Військові стверджують, що бойовики застосували стрілецьку зброю різного калібру

Підтримувані Росією бойовики увечері 27 листопада обстріляли КПВВ «Майорське» в Донецької області, повідомляє українська сторона Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню на Донбасі.

Військові стверджують, що бойовики застосували стрілецьку зброю різного калібру.

Наступного дня, перед початком роботи КПВВ «Майорськ» прикордонники виявили наскрізний отвір у правій зовнішній стінці та часткове пошкодження внутрішньої перегородки модуля паспортного контролю №54 КПВВ від влучання кулі невизначеного калібру. Пробивши зовнішню стінку, куля застрягла у внутрішній перегородці модуля.

Про наслідки обстрілу прикордонники повідомили спостерігачів української сторони СЦКК, які зафіксували даний факт.

В угрупованні «ДНР» не коментували звинувачення українських військових.

Тристороння контактна група з урегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з півночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.