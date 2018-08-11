На Донбасі військові затримали трьох терористів «ДНР»



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Чоловіків помітили на блокпості неподалік міста Волноваха

Військовослужбовці Національної гвардії затримали трьох осіб за підозрою у співпраці з так званою ДНР поблизу Волновахи Донецької області.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил.

«Військовослужбовці Національної гвардії України, які залучені до проведення операції Об'єднаних сил, затримали трьох осіб за підозрою у співпраці з незаконним збройним формуванням так званої ДНР», - йдеться в повідомленні.

ООС зазначає, що затримання громадян відбулося на блокпості неподалік міста Волноваха Донецької області на основі інформації з бази даних Національної поліції. За цією інформацією зазначені особи вважаються підозрюваними у співпраці з «ДНР».

Затриманих нацгвардійці передали співробітникам Волноваського відділу Національної поліції України для подальших процесуальних дій.