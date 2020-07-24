Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з мінометів та гранатометів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військові «змусили противника згорнути свою злочинну активність»

За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів

У четвер, 23 липня, збройні формування РФ на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені міномети калібру 120 мм, а також гранатомети та стрілецьке озброєння.

«Українські воїни негайно відреагували на усі можливі загрози з боку загарбників та змусили їх припинити свої агресивні дії», – йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», неподалік Старогнатівки противник двічі застосував станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю. З підствольних гранатометів окупанти обстріляли позиції українських захисників поблизу Гнутового.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», біля Новотошківського, російсько-окупаційні війська використали проти наших захисників заборонені Мінськими домовленостями міномети калібру 120 міліметрів.

А поблизу Причепилівки та Оріхового, ворог вів вогонь по українських опорних пунктах з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Для здійснення заходів із відсічі та стримування збройної агресії наші воїни вправно задіяли чергові вогневі засоби і змусили противника згорнути свою злочинну активність», – додали у пресцентрі.

За даними розвідки, 23 липня українські захисники поранили двох загарбників. За минулу добу втрат серед українських військовослужбовців внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації три рази порушили режим припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» наші позиції біля Старогнатівки ворог тричі обстріляв з мінометів калібру 120 мм і 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

За наявною інформацією втрат за поточну добу серед українських воїнів немає. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – резюмується у звіті.