Доба на Донбасі: 11 ворожих обстрілів, одного бійця Об’єднаних сил поранено



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22 лютого внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення

Противник українські позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

У суботу, 22 лютого, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

двічі поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

у районі Новомихайлівки – з мінометів калібру 120 мм противник випустив дев’znm мін;

неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;

поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету – 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

у районі населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;

поруч з Гнутовим – зі станкового протитанкового гранатомету – шість пострілів, а також ворог вів вогонь з великокаліберного кулемету.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли по наших позиціях, а саме:

два рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 20 мін;

у районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм - 10 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Вчора, 22 лютого, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.