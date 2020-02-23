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    Доба на Донбасі: 11 ворожих обстрілів, одного бійця Об’єднаних сил поранено

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    22 лютого внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення - Доба на Донбасі: 11 ворожих обстрілів, одного бійця Об’єднаних сил поранено
    22 лютого внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення

    Противник українські позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння

    У суботу, 22 лютого, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

    Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:

    • двічі поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • у районі Новомихайлівки – з мінометів калібру 120 мм противник випустив дев’znm мін;
    • неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
    • поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету – 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
    • у районі населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
    • поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
    • поруч з Гнутовим – зі станкового протитанкового гранатомету – шість пострілів, а також ворог вів вогонь з великокаліберного кулемету.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли по наших позиціях, а саме:

    • два рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 20 мін;
    • у районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм - 10 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Вчора, 22 лютого, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення.

    З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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