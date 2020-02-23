Доба на Донбасі: 11 ворожих обстрілів, одного бійця Об’єднаних сил поранено
Противник українські позиції із забороненого Мінськими домовленостями озброєння
У суботу, 22 лютого, бойовики на Донбасі 11 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.
Вісім обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»:
- двічі поблизу Мар’їнки – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- у районі Новомихайлівки – з мінометів калібру 120 мм противник випустив дев’znm мін;
- неподалік Старогнатівки – з автоматичного гранатомету та стрілецької зброї;
- поруч з Красногорівкою – зі станкового протитанкового гранатомету – 12 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- у районі населеного пункту Лебединське – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів;
- поруч з Гнутовим – зі станкового протитанкового гранатомету – шість пострілів, а також ворог вів вогонь з великокаліберного кулемету.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив три обстріли по наших позиціях, а саме:
- два рази неподалік Кримського – з мінометів калібру 82 мм ворог випустив 20 мін;
- у районі населеного пункту Новолуганське – з мінометів калібру 82 мм - 10 мін, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вчора, 22 лютого, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої один український захисник отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає.