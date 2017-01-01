Бойовики обстріляли табір для біженців в Сирії

Східна Гута, де стався обстріл, включена в одну із зон деескалації

Бойовики в Східній Гуті піддали мінометному обстрілу околиці сирійської столиці Дамаска в обхід чинного режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу один мирний житель загинув і один отримав поранення. Про це повідомляє Sana. Зазначається, що обстрілу піддалися передмістя Харасті і табір біженців Аль-Вафедин. В результаті обстрілу також було



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Сирія

Східна Гута, де стався обстріл, включена в одну із зон деескалації

Бойовики в Східній Гуті піддали мінометному обстрілу околиці сирійської столиці Дамаска в обхід чинного режиму припинення вогню. Внаслідок обстрілу один мирний житель загинув і один отримав поранення.

Про це повідомляє Sana.

Зазначається, що обстрілу піддалися передмістя Харасті і табір біженців Аль-Вафедин. В результаті обстрілу також було завдано матеріальної шкоди державним і приватним будівлям.

Як наголошується, Східна Гута включена в одну із зон деескалації, створених відповідно до угоди від 4 травня між країнами-гарантами перемир'я в Сирії: Росією, Іраном і Туреччиною. Дану зону контролюють опозиційні збройні формування «Джейш аль-Іслам».

Декілька днів тому у сирійській провінції Ідліб у результаті зіткнень повстанців і сил урядового режиму загинули 66 осіб.

Як повідомляв «Главком», упродовж 2017 року у війні в Сирії загинули близько 39 тисяч людей, в тому числі 10507 цивільних.