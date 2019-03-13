Бойовики обстріляли українських бійців: є поранені



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Протягом 13 березня противник двічі відкривав вогонь по позиціях українських військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»

На Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків двоє українських бійців отримали поранення.

Про це 13 березня повідомляється на сторінці Операції об'єднаних сил у Facebook.

Зазначається, що протягом поточної доби противник двічі відкривав вогонь по позиціях українських військ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»: із станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї - у районі міста Авдіївка, та із снайперської зброї - поблизу населеного пункту Мар'їнка.

«На обстріли противника наші захисники відповіли адекватним вогнем. Втрати противника уточнюються», - зазначили в штабі ООС.

Раніше повідомлялося, що у Попаснянському районі Луганської області внаслідок підриву на міні автомобіля постраждали двоє українських військовослужбовців. Один з постраждалих перебуває у тяжкому стані.

11 березня у районі проведення Операції Об'єднаних сил в результаті вибуху гранати в бліндажі загинули двоє українських військових, один отримав поранення.