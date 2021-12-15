Бойовики обстріляли житлові будинки прифронтового селища

Внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено два будинки

У прифронтовому селищі Травневе на Донеччині внаслідок обстрілів окупантів пошкоджено два будинки мирних жителів. Про це повідомила на своєму сайті Гуманітарна місія «Проліска».

Зазначається, що 14 грудня на гарячу лінію гуманітарного центру зателефонувала соціальна працівниця, яка живе в селищі Травневе, і повідомила, що в ході обстрілу було пошкоджено два домоволодіння по вулиці Тиха.

В одному будинку, за її словами, розбита шиферна покрівля, а в другому, по сусідству, де живе жінка з інвалідністю, пошкоджено пластикове вікно.

Нагадаємо, напередодні бойовики обстріляли Авдіївку із заборонених мінометів.