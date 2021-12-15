Бойовики обстріляли Авдіївку із заборонених мінометів
Російські окупанти поранили українського воїна на Донбасі
Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 14 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.
В районі Авдіївки та Гранітного противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.
Поблизу Новолуганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.
В бік Старогнатівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.
Неподалік Водяного ворожі війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.
Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.
Станом на 7 годину ранку, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
В напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації», – повідомляє штаб.