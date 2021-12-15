Бойовики обстріляли Авдіївку із заборонених мінометів

Окупанти сім разів зривали «тишу» на Донбасі

Російські окупанти поранили українського воїна на Донбасі

Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 14 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

В районі Авдіївки та Гранітного противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

Поблизу Новолуганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В бік Старогнатівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного ворожі війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

Станом на 7 годину ранку, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

В напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації», – повідомляє штаб.