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    Бойовики обстріляли Авдіївку із заборонених мінометів

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    Окупанти&nbsp;сім разів зривали &laquo;тишу&raquo; на Донбасі - Бойовики обстріляли Авдіївку із заборонених мінометів
    Окупанти сім разів зривали «тишу» на Донбасі
    фото з відкритих джерел

    Російські окупанти поранили українського воїна на Донбасі

    Збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті у рамках Тристоронньої контактної групи. Упродовж минулої доби, 14 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це повідомляє пресцентр штабу Об’єднаних сил.

    В районі Авдіївки та Гранітного противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

    Поблизу Новолуганського ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

    В бік Старогнатівки ворог здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

    Неподалік Водяного ворожі війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

    Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості.

    Станом на 7 годину ранку, 15 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

    В напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

    Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

    «Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли. Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації», – повідомляє штаб.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас Донеччина обстріл озброєння
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    Бойовики обстріляли Авдіївку із заборонених мінометів