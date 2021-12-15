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    На Донбасі поранено українського військового

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    Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу - На Донбасі поранено українського військового
    Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу

    Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості

    Збройні формування РФ в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення.

    Про це повідомляє в Facebook Оперативно-тактичного угрупування Схід.

    Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості.

    Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

    Теги: обстріл військові Facebook
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    На Донбасі поранено українського військового