На Донбасі поранено українського військового

Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу

Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості

Збройні формування РФ в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав кульове поранення.

Про це повідомляє в Facebook Оперативно-тактичного угрупування Схід.

Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця – середньої тяжкості.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.