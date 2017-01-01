Бойовики накрили мінометним вогнем сили АТО під Кримським: є поранений

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші

Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та



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На Донбасі бойовики обстрілювали позиції ЗСУ не лише зі стрілецької зброї

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші

Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та випустив загалом понад двадцять мін.

На донецькому напрямку у вечірній час противник зі стрілецької зброї обстрілював наші оборонні укріплення біля Авдіївки та Красногорівки, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир’я неподалік Кам’янки.

Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення.

Підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін та дотримуються Мінських домовленостей.

Зазначимо, у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з опівночі 23 грудня набуло чинності передсвяткове перемир'я. Проте російсько-окупаційні війська повністю не згорнули своєї активності на лінії розмежування. За 23 грудня було зафіксовано три факти порушення перемир’я з боку бойовиків.

Нагадаємо, німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру.