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    Бойовики накрили мінометним вогнем сили АТО під Кримським: є поранений

    Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші
    Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та
    • Сьогодні, 06:16
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    <span>На Донбасі бойовики обстрілювали позиції ЗСУ не лише зі стрілецької зброї</span>
    На Донбасі бойовики обстрілювали позиції ЗСУ не лише зі стрілецької зброї

    Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші

    Незважаючи на досягнуті у Мінську домовленості щодо новорічно-різдвяного перемир’я, російсько-окупаційні війська, за темної пори доби, не припинили обстрілів позицій Збройних Сил України.

    Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

    На луганському напрямку ворог понад годину вів вогонь з 82-мм мінометів по позиціях сил АТО довкола Кримського та випустив загалом понад двадцять мін.

    На донецькому напрямку у вечірній час противник зі стрілецької зброї обстрілював наші оборонні укріплення біля Авдіївки та Красногорівки, а з гранатометів і великокаліберних кулеметів бойовики порушували перемир’я неподалік Кам’янки.

    Загалом, минулої доби, російсько-терористичні війська шість разів порушили режим тиші. У результаті ворожого обстрілу один український військовослужбовець зазнав поранення.

    Підрозділи Збройних Сил України у районі проведення АТО забезпечують виконання усіх заходів щодо підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін та дотримуються Мінських домовленостей.

    Зазначимо, у зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі з опівночі 23 грудня набуло чинності передсвяткове перемир'я. Проте російсько-окупаційні війська повністю не згорнули своєї активності на лінії розмежування. За 23 грудня було зафіксовано три факти порушення перемир’я з боку бойовиків.

    Нагадаємо, німецька канцлерка Анґела Меркель та французький президент Еммануель Макрон закликали сторони конфлікту на Донбасі «якнайшвидше реалізувати досягнуті домовленості, щоб полегшити страждання населення» та захистити цивільну інфраструктуру.

    АТО бойовики на Донбасі Донбас обстріл окуповані території
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