Бойовики поранили військового на Донбасі



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Окупанти сьогодні чотири рази відкривали вогонь по українських позиціях

У середу, 1 липня, збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав бойову травму.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, недалеко від населених пунктів Оріхове і Травневе ворог обстрілював українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того, бойовики здійснили обстріл в районі відповідальності оперативно-тактичної групи Схід, а саме поблизу населеного пункту Піски, на підступах до Авдіївки, із заборонених мінськими угодами 120-мм мінометів і автоматичних станкових гранатометів, мінометів 82-го калібру, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

«З початку поточної доби в результаті обстрілу з боку збройних формувань Російської Федерації, один військовослужбовець Збройних Сил України отримав бойове травмування. Евакуаційною технікою потерпілого воїна оперативно доставлені до військово-медичного закладу та надано належну допомогу лікарів», - йдеться в повідомленні.