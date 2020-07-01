Російські найманці у червні втратили на Донбасі понад 40 бойовиків



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Також окупанти втратили 5 одиниць техніки – ЗІЛ, КамАЗ, 2 міномети і один танк

Українські захисники вбили 42 бойовики і поранили 58

Російські найманці втратили протягом червня на Донбасі 42 бойовики, ще 58 були поранені українськими захисниками. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за червень склали: загиблими – 42 особи, пораненими – 58 осіб. Також окупанти втратили 5 одиниць техніки – ЗІЛ, КамАЗ, 2 міномети і один танк», - йдеться у повідомленні.

Командування операції Об’єднаних сил наголошує, що у разі загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику.

У штабі також зазначили, що розвідка часто фіксує прояви у лавах окупантів нестатутних взаємовідносин, наслідками яких є тяжкі тілесні ушкодження та ножові поранення, передозування наркотиками, вживання алкоголю і травмування в стані сп’яніння, каліцтво.

«Часті випадки дезертирства свідчать про те, що у ворожих підрозділах низький морально-психологічний стан», - констатують у пресцентрі.

Як повідомлялося, українські військові провели масштабні навчання морської авіації.

Нагадаємо, окупанти на Донбасі втретє взяли в полон українського патріота Сінченка.