Сьогодні всі пункти пропуску на Донбасі переходять на весняний графік роботи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні всі пункти пропуску на Донбасі переходять на весняний графік роботи

Пункти пропуску працюватимуть з 07:00 до 18:30

Відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, усі контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування в районі операції Об’єднаних сил з 1 березня 2020 року переходять на графік весняного періоду.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Пропуск громадян та транспортних засобів буде здійснюватися щоденно з 07:00 до 18:30. Час роботи КПВВ збільшується, оскільки в зимовий період контрольні пункти працювали з 8:00 до 17:00», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Державна прикордонна служба України просить враховувати дану інформацію при плануванні поїздок через лінію розмежування.

Нагадаємо, прикордонники зі складу операції Об'єднаних сил на Донбасі посилили заходи контролю на контрольних пунктах в'їзду-виїзду для недопущення поширення коронавірусу.

За даними відомства, на всіх КПВВ вздовж лінії розмежування вводиться обов'язкова перевірка температури тіла осіб, які слідують з тимчасово окупованої території. Громадяни, у яких виявлять симптоми нездужання, будуть направлятись до медичних установ.

Нагадаємо, 28 лютого збройні формування Російської Федерації 8 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.