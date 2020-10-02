Бойовики продовжують блокувати рух через КПВВ «Мар’їнка»



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Пункт пропуску у Мар’їнці

Рух через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка» повністю заблокований з боку окупантів

Рух через КПВВ «Мар’їнка» залишається заблокованим. Навпроти контрольного пункту «Новотроїцьке» за тиждень окупанти розблоковували рух двічі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Станом на 12:00 сьогодні 15 громадян та три транспортні засоби потрапили на контрольовану територію, водночас 104 громадянина та 15 транспортних засобів прослідували до тимчасово окупованої території України», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рух через контрольний пункт в’їзду-виїзду «Мар’їнка» був повністю заблокований з боку окупантів.

Пропускні операції у контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» здійснювались щоденно. За тиждень через це КПВВ на тимчасово окуповану територію України прослідували 7919, а на контрольовану територію - 6380 осіб.

Однак, як повідомлялось, у зв’язку із загрозою життю та здоров’ю громадян, через масштабні пожежі, що тривають в Луганській області, рішенням командувача об’єднаних сил пропускні операції в КПВВ «Станиця Луганська» від учорашнього дня тимчасово припинені.

Крім того, цього тижня через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованого Донецька двічі прослідували автомобілі з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста. 12 вантажівок завезли для потреб цивільного населення продуктові набори, дезінфікуючі засоби та будівельні матеріали.

За рішенням командувача операції Об’єднаних сил КПВВ на лінії розмежування функціонують за осіннім графіком – щоденно з 07.00 до 18.30.

Нагадаємо, 2 жовтня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що роботу контрольного пункту в’їзду-виїзду «Станиця Луганська» можна буде відновити за добу, як тільки зникне задимлення.