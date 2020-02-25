Бойовики п'ять разів обстрілювали позиції військ на Донбасі



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Вчора, 24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм

24 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:

поблизу Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомету, а також з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;

неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;

в районі Талаківки – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли по нашим позиціям, а саме:

поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм - 10 мін;

у районі населеного пункту Шуми – з 82-мм міномету, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.

Вчора, 24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з 82-мм міномету випустили 5 мін по захисникам Талаківки.

За поточну добу втрат немає.