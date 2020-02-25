Бойовики п'ять разів обстрілювали позиції військ на Донбасі
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм
24 лютого збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Три обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», а саме:
- поблизу Мар’їнки – з ручного протитанкового гранатомету, а також з великокаліберного кулемету та стрілецької зброї;
- неподалік Пісків – з автоматичного станкового гранатомету та стрілецької зброї;
- в районі Талаківки – з міномету калібру 82 мм ворог випустив 10 мін, а також вів вогонь з ручного протитанкового гранатомету, великокаліберного кулемету та стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив два обстріли по нашим позиціям, а саме:
- поруч з Новотошківським – з міномету калібру 120 мм - 10 мін;
- у районі населеного пункту Шуми – з 82-мм міномету, ручного протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету.
Вчора, 24 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил не було.
З початком цієї доби російські окупаційні війська з 82-мм міномету випустили 5 мін по захисникам Талаківки.
За поточну добу втрат немає.