  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики встановили міни біля камери ОБСЄ у Петрівському

    • Розсилка
    Бойовики встановили міни біля камери ОБСЄ у Петрівському

    Патрулюючи приблизно за 2 км на північ від Петрівського, члени патруля Місії чули орієнтовно 100 пострілів і черг зі стрілецької зброї

    За 20 метрів від місця, де встановлено камеру СММ ОБСЄ в окупованому Петрівському, спостерігачі у неділю вперше побачили попереджувальний знак про мінну небезпеку.

    Про це повідомляється в опублікованому у понеділок звіті СММ ОБСЄ в Україні.

    «Того ж дня (23 лютого – ред.) поблизу дороги в Петрівському, приблизно за 20 м на схід від місця, де встановлено камеру СММ, спостерігачі вперше побачили попереджувальний знак про мінну небезпеку (квадратної форми червоного кольору з написом «Обережно! Міни!» російською та англійською мовами)», - йдеться у звіті.

    У Місії повідомили, що удень 22 лютого, здійснюючи моніторинг поблизу ділянки розведення в районі н.п. Петрівське команда Місії відзначила там спокійну ситуацію.

    «23 лютого, патрулюючи приблизно за 2 км на північ від Петрівського, члени патруля Місії чули орієнтовно 100 пострілів і черг зі стрілецької зброї на відстані близько 3–4 км на південно-південний схід і західно-південний захід (за оцінкою, усі поза ділянкою розведення, однак у межах 5 км від її краю)», - йдеться у звіті.

    ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас дороги
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ