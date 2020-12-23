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    Бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил

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    Серед українських військовослужбовців бойових втрат і поранень немає - Бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил
    Серед українських військовослужбовців бойових втрат і поранень немає
    Фото: штаб ООС

    Біля Талаківки противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

    У середу, 23 грудня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. Однак ситуація на Донбасі залишається контрольованою.

    Про це повідомляє пресцентр командування ООС.

    Так, бойовики відкривали неприцільний вогонь поблизу українських позицій поблизу Водяного з автоматичних гранатометів станкових і підствольного гранатомета.

    У Талаківки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Ще один обстріл був зафіксований поблизу Авдіївки, де бойовики відкривали вогонь у бік українських позицій з ручного протитанкового гранатомета.

    «Постріли російсько-окупаційних військ не несли загрози життю і здоров'ю наших захисників, тому вогонь вони не відкривали. Серед українських військовослужбовців бойових втрат і поранень немає, - йдеться в повідомленні.

    Крім того, бойовики повернули Україні військовослужбовця однієї з механізованих бригад ВСУ Олександра Пупка, який був в полоні. Наразі невідомо, за яких обставин Пупко потрапив до бойовиків. «За даним фактом проводиться службове розслідування, за результатами якого буде з’ясовано всі обставини події», - йдеться у повідомленні для преси.

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Луганщина війна Донеччина обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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