Доба на Донбасі: бойовики дев’ять разів порушили режим тиші

Українські військові не відкривали вогонь у відповідь

Обстріли були неприцільними та не несли загрози життю чи здоров’ю нашим воїнам, запевнили у штабі Об'єднаних сил

Протягом минулої доби, 22 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів.

Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру штабу Об’єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська знову використали заборонене озброєння і застосували проти українських захисників неподалік Водяного, що на Приазов’ї, артилерійські системи 122-го калібру.

На цьому ж напрямку ворог ще кілька разів відкривав вогонь, але вже з гранатометів різних систем та здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості восьми одиниць за допомогою ПКМ-1.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського та Південного збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а біля Південного – вели вогонь ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Обстріли були неприцільними та не несли загрози життю чи здоров’ю нашим воїнам, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат чи поранень серед наших захисників немає», – заявили у штабі.

Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.