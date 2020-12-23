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    Доба на Донбасі: бойовики дев’ять разів порушили режим тиші

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    Українські військові не відкривали вогонь у відповідь - Доба на Донбасі: бойовики дев’ять разів порушили режим тиші
    Українські військові не відкривали вогонь у відповідь

    Обстріли були неприцільними та не несли загрози життю чи здоров’ю нашим воїнам, запевнили у штабі Об'єднаних сил

    Протягом минулої доби, 22 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано дев’ять порушень режиму припинення вогню біля трьох населених пунктів.

    Про це йдеться у ранковому звіті пресцентру штабу Об’єднаних сил.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» російсько-окупаційні війська знову використали заборонене озброєння і застосували проти українських захисників неподалік Водяного, що на Приазов’ї, артилерійські системи 122-го калібру.

    На цьому ж напрямку ворог ще кілька разів відкривав вогонь, але вже з гранатометів різних систем та здійснив дистанційне мінування місцевості мінами ПОМ-2 у кількості восьми одиниць за допомогою ПКМ-1.

    У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» неподалік Луганського та Південного збройні формування Російської Федерації застосували міномети 120-го та 82-го калібру, а біля Південного – вели вогонь ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    «Обстріли були неприцільними та не несли загрози життю чи здоров’ю нашим воїнам, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат чи поранень серед наших захисників немає», – заявили у штабі.

    Від початку поточної доби, 23 грудня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    «Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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