Бойовики тричі за добу порушили режим тиші на Донбасі



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Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає

Оскільки ворожі постріли були провокативними, то українські військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали

У п’ятницю, 7 серпня, окупанти на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, ворожі неприцільні постріли зі стрілецької зброї лунали біля Новолуганського. Ще по одному разу противник вистрілив з підствольного гранатомету неподалік Шумів, а з автоматичного станкового гранатомету – поблизу Травневого.

«Оскільки постріли були провокативними, то наші військовослужбовці на них не реагували та вогонь у відповідь не відкривали», – повідомили у штабі.

Крім того, ще два порушення з боку противника відмічено поблизу непідконтрольних українському уряду населених пунктів Ужівка та Золоте-5. На цих ділянках фронту ворог проводив інженерні роботи всупереч домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи.

Від початку поточної доби, 8 серпня, на ділянках відповідальності наших підрозділів з боку збройних формувань РФ обстрілів не зафіксовано. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

«Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою. Українські воїни та представники інших складових сил оборони продовжують виконувати свої завдання за призначенням», – резюмується у звіті.

До слова, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак заявив, що не варто перебільшувати значення поодиноких порушень режиму припинення вогню на Донбасі. За його словами, такі постріли можна було б не враховувати в статистику.