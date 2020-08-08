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    У світі

    Іранські військові випадково втопили макет американського авіаносця

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    <p>Іранці побудували макет американського авіаносця для навчань</p> - Іранські військові випадково втопили макет американського авіаносця

    Іранці побудували макет американського авіаносця для навчань

    Судно лягло на бік неподалік від порту Бендер-Аббас

    Іранські військові випадково втопили макет американського авіаносця під час транспортування його в порт з Ормузської протоки.

    На супутниковому знімку, викладеному в Twitter Aurora Intel, видно, що судно лягло на бік неподалік від порту Бендер-Аббас.

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    Повідомляється, що глибина моря в цьому місці сягає 14 метрів.

    До слова, українські конструктори працюють над створенням ударного безпілотника «Сокіл-200».

    США Іран військові корабель ВМС
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