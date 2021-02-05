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    Бойовики відкрили вогонь біля Новомихайлівки

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    Українські бійці не постраждали&nbsp; - Бойовики відкрили вогонь біля Новомихайлівки
    Українські бійці не постраждали 
    Фото: ООС

    Окупанти стріляли із ручних протитанкових гранатометів

    Сьогодні російські окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Новомихайлівки Донецької області, втрат серед українських захисників немає.

    Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Михайло Шаравара.

    «Від початку поточної доби, станом на 12:00, одне порушення режиму припинення вогню. Так, на Донецькому напрямку, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає», - повідомив речник.

    За словами Шаравари, про факти порушення режиму припинення вогню були повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону СЦКК.
    4 лютого в районі проведення Операції Об’єднаних сил були зафіксовані чотири порушення режиму припинення вогню, поранений український боєць. Повідомлялося, що бойовики поранили українського військового біля Південного.

    Також додамо, що командування 28 бригади ЗСУ спростувало інформацію про смерть бійця у госпіталі. Військовий зазнав поранень від снайперського вогню противника 29 січня. 

     

    Теги: окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ обстріл Операція Об’єднаних сил
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