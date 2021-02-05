Бойовики відкрили вогонь біля Новомихайлівки

Окупанти стріляли із ручних протитанкових гранатометів

Сьогодні російські окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил поблизу Новомихайлівки Донецької області, втрат серед українських захисників немає.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12:00, одне порушення режиму припинення вогню. Так, на Донецькому напрямку, неподалік Новомихайлівки противник відкривав вогонь із ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає», - повідомив речник.

За словами Шаравари, про факти порушення режиму припинення вогню були повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону СЦКК.