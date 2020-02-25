Ексзасудженому в анексованому Криму журналісту Семені виділили тимчасове житло



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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова провела зустріч із Семеною

Микола Семена приїхав до Києва 19 лютого

Раніше незаконно засудженого в анексованому Криму українського журналіста Миколу Семена, який нещодавно повернувся до України, 23 лютого забезпечили тимчасовим житлом.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

«Сьогодні (24 лютого — ред.) за сприяння Офісу президента та Київської міської державної адміністрації його забезпечили тимчасовим житлом. Тому Микола найближчим часом зможе повернутись до своєї професійної діяльності, адже йому є що розповісти українцям – про весь жах того режиму», — уточнила вона.

Денісова також розповіла, що Семена пройшов медичне обстеження у Державній науковій установі «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного управління справами. Його стан здоров’я наразі задовільний.

Також обіцяють сприяти Миколі у розв'язанні соціально-побутових питань, які «ще залишаються актуальними для нього та його родини».

Микола Семена приїхав до Києва 19 лютого, його направили на лікування до клінічної лікарні «Феофанія».

Напередодні Денісова повідомила, що журналіст Семена перебуває на підконтрольній Україні території.

Як відомо, 28 січня кримський журналіст, автор проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії» Микола Семена отримав постанову від підконтрольного Росії Залізничного районного суду Сімферополя про дострокове припинення випробувального терміну і зняття з нього судимості.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір привітав дострокове припинення випробувального терміну і зняття судимості з журналіста Миколи Семена, який переслідувався в окупованому Криму через висловлення своїх поглядів.

Нагадаємо, 22 вересня 2017 року в анексованому Сімферополі журналіста Семену засудили до 2,5 років умовно Обвинувачення просило для Семени три роки ув'язнення умовно.

У грудні того ж року «суд» частково пом'якшив вирок, скоротивши термін заборони публічної діяльності до 2 років.

Також у 2017 році Миколу Семену нагородили медаллю «Будівничий України» Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка.