Бойовики за день 14 разів обстріляли позиції Об'єднаних сил, є поранений



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Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння, втрати противника уточнюються

Від початку поточної доби противник 14 разів обстріляв позиції наших військ, чотири рази застосувавши озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями, витративши 31 міну калібрів 120 та 82 мм. Також противник обстрілював наших захисників із протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр Операції Об’єднаних сил у Facebook.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог дев'ять разів порушив режим припинення вогню:

тричі, з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу міста Авдіївка;

двічі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – у районі населеного пункту Лебединське;

з великокаліберних кулеметів – біля міста Красногорівка;

зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – у районі населеного пункту Кам'янка;

з ручних протитанкових та підствольних гранатометів – поблизу села Водяне;

з великокаліберних кулеметів – біля міста Мар'їнка.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» зафіксовано п'ять обстрілів наших позицій:

з мінометів калібру 120 мм та протитанкових ракетних комплексів – поблизу села Кримське;

з мінометів калібру 120 мм та озброєння бойової машини піхоти БМП»1 – біля селища Новолуганське;

з мінометів калібру 82 мм – у районі населених пунктів Хутір Вільний та Новозванівка;

з протитанкових ракетних комплексів – поблизу селища міського типу Троїцьке.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Підрозділи, які обстрілював противник, дали адекватну відповідь вогнем зі штатного озброєння. Втрати противника уточнюються.

Як повідомлялось, на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків у бік українських позицій протягом минулої доби, 25 березня, двоє бійців операції Об'єднаних сил отримали поранення.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти в черговий раз обстріляли шкільні заклади та намагаються звинуватити у цьому українських військових.