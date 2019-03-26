Унаслідок обстрілів на Донбасі український військовий отримав поранення: мапа боїв



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Окупанти вели обстріл оборонців Троїцького з протитанкових ракетних комплексів. Протягом 30 хвилин підрозділи Об’єднаних сил примусили ворога до подальшого дотримання режиму тиші

З початку поточної доби на Донбасі зафіксовано п’ять прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ, унаслідок обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення. Про це повідомляє прес-центр Міноборони.

Наразі військовослужбовець отримує необхідну допомогу у медичному закладі. Його стан здоров’я - задовільний.

Як зазначається, з 06:15 російські окупанти вели обстріл оборонців Троїцького з протитанкових ракетних комплексів. Протягом 30 хвилин підрозділи Об’єднаних сил «адекватно примусили ворога до подальшого дотримання режиму тиші».

Окрім цього, з близько 08:00 ранку противник двічі вів обстріли оборонців Авдіївки з гранатометів та стрілецької зброї, та після 10:15 застосував великокаліберні кулемети по захисникам Красногорівки.

З 11:10, протягом 20 хвилин, ворог здійснив обстріл оборонців Кримського. З напрямку села Жолобок окупанти випустили три міни 120-го калібру та вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів.

Мапа боїв: mediarnbo.org

Як повідомлялось, на Донбасі внаслідок обстрілів бойовиків у бік українських позицій протягом минулої доби, 25 березня, двоє бійців операції Об'єднаних сил отримали поранення.

Нагадаємо, на Донбасі окупанти в черговий раз обстріляли шкільні заклади та намагаються звинуватити у цьому українських військових.