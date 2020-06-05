Бойовики за добу 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі



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Українські підрозділи, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації

Втрат серед воїнів Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

Минулої доби збройні формування Російської Федерації на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню та обстріляли наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм, а також протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їх збройну активність», – йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» неподалік Красногорівки противник обстріляв наші оборонні укріплення, використовуючи міномети калібру 120 мм.

Поблизу Богданівки та двічі біля Чермалика агресор задіяв протитанкові ракетні комплекси та великокаліберні кулемети. Поруч Павлополя та два рази поблизу Кам’янки ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а по оборонцях Авдіївки – зі стрілецької зброї.

«Об’єднані сили для забезпечення повного контролю над ситуацією в районі проведення операції вжили необхідних заходів вогневого впливу. Отримавши адекватну відповідь від наших підрозділів, противник припинив обстріли», – додали у штабі.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» оборонців Новолуганського збройні формування РФ тричі обстріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

По околицях Оріхового російські найманці двічі відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а неподалік Новгородського – з великокаліберних кулеметів.

«На усі випадки агресивних дії загарбників підрозділи Об’єднаних сил з наявних вогневих засобів відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника. Зберігаючи контроль над обстановкою, українські військовослужбовці припинили ворожу активність», – йдеться у повідомленні.

Втрат серед воїнів Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів не було.

Від початку поточної доби російські збройні формування обстріляли зі стрілецької зброї наші опорні пункти неподалік Новоолександрівки.

У відповідь на обстріли наші підрозділи, що обороняються, відкривали вогонь для припинення агресивних дій противника. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об’єднаними силами», – резюмується у звіті.