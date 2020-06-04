На Донбасі від початку російської агресії загинули щонайменше 240 дітей



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Із 2014 року 56 зникли безвісти на Донбасі

Із початку 2020 року жертвами обстрілів на Сході України стали десятеро дітей

На території Донецької та Луганської областей із 2014 року внаслідок військової агресії РФ загинуло понад 240 дітей, 56 зникли безвісти, отримали поранення і травми близько 500 дітей.

Про це повідомляє служба зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

«4 червня – Міжнародний день безневинних дітей-жертв агресії. Ця дата встановлена ООН у 1983 році, але кожного наступного року і до сьогодні вона продовжує наповнюватися все більшою гіркотою та сумом, болем і дитячими слізьми. У нинішньому світі понад 230 мільйонів дітей живуть на територіях, охоплених збройними конфліктами. 2014-го року, «завдячуючи» російській збройній агресії на Донбасі, до цього переліку долучилася й Україна. З початку нападу Росії на Україну на території Донецької та Луганської областей загинуло більш як 240 дітей, ще 56 пропали безвісти, отримали поранення і травми, за даними різних джерел, від 167 до понад 500 малолітніх громадян України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у так званій «сірій зоні» проживає від 10 до 15 тисяч дітей. За даними громадських організацій, кількість дітей-переселенців з Криму і Донбасу перевищила 170 тисяч осіб, а на окупованій території залишилося понад 2 тисяч дітей-сиріт.

В пресслужбі наголосили, що навіть після закінчення активної фази збройного протистояння зростання цієї жахливої статистики не припиняється – діти отримують тілесні ушкодження внаслідок необережного поводження та нещасних випадків з вибухонебезпечними предметами. «За даними ЮНІСЕФ, із початку 2020 року жертвами обстрілів на Сході України стали десятеро дітей. Лише за перший тиждень травня зафіксовано шість випадків. Це вдвічі більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року», - зазначили в пресслужбі.

Згідно з інформацією представництва Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ в Україні, оприлюдненою у жовтні 2019 року, понад 200 тис. дітей проживають у 20-кілометровій зоні по обидві сторони від лінії розмежування, що сильно забруднена мінами та іншими вибухонебезпечними залишками війни (ВЗВ). Із 2014 року щонайменше 128 дітей зазнали поранень від мін, боєприпасів та інших ВЗВ. Щонайменше 38 дітей загинуло.

До слова, з 1 червня уряд підвищив допомогу дітям, які отримали поранення під час збройних конфліктів.

За словами міністра, також Кабмін ухвалив рішення щодо недопущення втягнення дітей до участі у діяльність воєнізованих або збройних формувань.

Також уряд вирішив посилити відповідальність за продаж дітям електронних сигарет.