Опубліковано відео штурму будинку лідера ІДІЛ в Сирії
Відео триває 10 секунд і знято з безпілотника
На кадрах видно будинок, оточений огорожею, до нього для штурму з двох сторін наближаються американські військові
Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.
Відео з’явилося у Twitter Центрального командування збройних сил США.
На кадрах видно будинок, оточений огорожею, до нього для штурму з двох сторін наближаються американські військові.
"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."— U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 жовтня 2019 р.
- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w
Відео триває 10 секунд і знято з безпілотника.
30 жовтня 2019 р.
Відео триває 10 секунд і знято з безпілотника.
Раніше Дональд Трамп розсекретив фотографію пса, який постраждав під час ліквідації аль-Багдаді, і запросив його до Білого дому.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.
27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.
Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді. Терористи ІДІЛ вже призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді.