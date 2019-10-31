Опубліковано відео штурму будинку лідера ІДІЛ в Сирії



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Відео триває 10 секунд і знято з безпілотника Фото: Центральне командування збройних сил США

На кадрах видно будинок, оточений огорожею, до нього для штурму з двох сторін наближаються американські військові

Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

Відео з’явилося у Twitter Центрального командування збройних сил США.

На кадрах видно будинок, оточений огорожею, до нього для штурму з двох сторін наближаються американські військові.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

- Gen Frank McKenzie CDR USCENTCOM pic.twitter.com/SkrtHNDs7w — U.S. Central Command (@CENTCOM) 30 жовтня 2019 р.

Відео триває 10 секунд і знято з безпілотника.

Відео триває 10 секунд і знято з безпілотника.

Раніше Дональд Трамп розсекретив фотографію пса, який постраждав під час ліквідації аль-Багдаді, і запросив його до Білого дому.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді. Терористи ІДІЛ вже призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді.