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    Опубліковано відео штурму будинку лідера ІДІЛ в Сирії

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    <p>Відео триває 10 секунд і знято з безпілотника</p> - Опубліковано відео штурму будинку лідера ІДІЛ в Сирії

    Відео триває 10 секунд і знято з безпілотника

    Фото: Центральне командування збройних сил США

    На кадрах видно будинок, оточений огорожею, до нього для штурму з двох сторін наближаються американські військові

    Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

    Відео з’явилося у Twitter Центрального командування збройних сил США.

    На кадрах видно будинок, оточений огорожею, до нього для штурму з двох сторін наближаються американські військові.

    Відео триває 10 секунд і знято з безпілотника.

    Відео триває 10 секунд і знято з безпілотника.

    Раніше Дональд Трамп розсекретив фотографію пса, який постраждав під час ліквідації аль-Багдаді, і запросив його до Білого дому.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

    27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

    Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді. Терористи ІДІЛ вже призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді.

    ІДІЛ США Сирія тероризм військові Ісламська держава будинок безпілотник
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