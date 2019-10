Опубліковано відео штурму будинку лідера ІДІЛ в Сирії

На кадрах видно будинок, оточений огорожею, до нього для штурму з двох сторін наближаються американські військові

Військові США опублікували відео, на якому видно початок штурму будинку в Сирії, де переховувався знищений лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді.

Відео з’явилося у Twitter Центрального командування збройних сил США.

На кадрах видно будинок, оточений огорожею, до нього для штурму з двох сторін наближаються американські військові.

"...at the compound, fighters from two locations in the vicinity of the compound began firing on U.S. aircraft participating in the assault."

