Бойовики за добу чотири рази зірвали режим тиші на Донбасі
На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували
Минулої доби, 23 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості про режим тиші.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.
Так, міномет калібру 82 міліметри російсько-окупаційні війська застосували неподалік Красногорівки. Пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував наших захисників в передмісті Авдіївки та двічі в районі населеного пункту Водяне.
На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.
Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.
Від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.
«Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням», – резюмується у звіті.