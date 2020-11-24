Бойовики за добу чотири рази зірвали режим тиші на Донбасі

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не було

На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували

Минулої доби, 23 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості про режим тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Так, міномет калібру 82 міліметри російсько-окупаційні війська застосували неподалік Красногорівки. Пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував наших захисників в передмісті Авдіївки та двічі в районі населеного пункту Водяне.

На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

Від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

«Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням», – резюмується у звіті.