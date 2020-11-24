  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Бойовики за добу чотири рази зірвали режим тиші на Донбасі

    • Розсилка
    Бойових втрат та поранень серед особового складу Об&rsquo;єднаних сил внаслідок обстрілів не було - Бойовики за добу чотири рази зірвали режим тиші на Донбасі
    Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок обстрілів не було

    На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували

    Минулої доби, 23 листопада, збройні формування Російської Федерації та її найманці чотири рази порушили домовленості про режим тиші.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

    Так, міномет калібру 82 міліметри російсько-окупаційні війська застосували неподалік Красногорівки. Пострілами з підствольного гранатомета та стрілецької зброї ворог провокував наших захисників в передмісті Авдіївки та двічі в районі населеного пункту Водяне.

    На вогневі провокації противника українські військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували.

    Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було.

    Від початку поточної доби, 24 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

    «Підрозділи Об’єднаних сил, перебуваючи напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні дії противника, продовжують виконувати завдання за призначенням», – резюмується у звіті.

    Теги: бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies