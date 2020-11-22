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    Місія ОБСЄ зафіксувала майже 2,5 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я

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    Місія ОБСЄ зафіксувала майже 2,5 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я - Місія ОБСЄ зафіксувала майже 2,5 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я
    Місія ОБСЄ зафіксувала майже 2,5 тисяч порушень на Донбасі з початку перемир'я

    За останню добу в Донецькій області місія ОБСЄ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню

    З початку перемир'я на Донбасі 27 липня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала в загальній складності 2 492 порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях. Серед них - 988 вибухів, а також 1 369 черг і пострілів.

    Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

    Зокрема, за останню добу в Донецькій області СММ зафіксувала 32 порушення режиму припинення вогню. З них приблизно 90% сталися в південному напрямку від Донецької фільтрувальної станції.

    Крім того, в Луганській області спостерігачі зафіксували 2 порушення режиму припинення вогню поблизу Золотого.

    Нагадаємо, у четвер, 19 листопада, бойовики обстріляли українські позиції поблизу Авдіївки, поранений військовий.

    Раніше 16 листопада в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі загинув український десантник.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас
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