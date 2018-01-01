Бойовики збільшили кількість обстрілів: є поранені та травмовані бійці АТО

Минулої доби зафіксовано 14 прицільних обстріли з боку загарбників

Минулої доби ворог збільшив кількість збройних провокацій на Донбасі. Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями. Особливо активно противник порушував домовленості про припинення вогню у вечірній час. Про це йдеться у звіті прес-центру штабу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Українські військові на Донбасі

Минулої доби зафіксовано 14 прицільних обстріли з боку загарбників

Минулої доби ворог збільшив кількість збройних провокацій на Донбасі. Російсько-окупаційні війська продовжили обстрілювати опорні пункти Збройних сил України, зокрема й зі зброї, яка заборонена Мінськими домовленостями. Особливо активно противник порушував домовленості про припинення вогню у вечірній час.

Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

«На луганському напрямку, за темної пори доби, ворог активізувався біля Троїцького – окупанти неодноразово вели вогонь по наших позиціях зі 120-мм мінометів, зенітної установки та великокаліберних кулеметів. З протитанкового ракетного комплексу противник обстрілював оборонців Кримського, з гранатометів – захисників Катеринівки, а зі стрілецької зброї незаконні збройні формування порушували перемиря неподалік Станиці Луганської», - повідомили у штабі.

За світлої пори доби російський агресор вів вогонь з мінометів калібру 120 і 82-мм неподалік Новозванівки, а по позиціях поблизу Новоолександрівки загарбники стріляли з гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На донецькому напрямку основна ворожа вогнева активність була зосереджена на Приазов’ї. Зокрема, міномети калібру 120-мм і 82-мм, гранатомети та великокаліберні кулемети бойовики застосували біля Лебединського. З 82-мм міномету та піхотного озброєння російсько-окупаційні підрозділи вели вогонь по українських опорних пунктах поблизу Павлополя, а з мінометів калібру 120-мм – у районі Широкиного.

Крім того, неподалік Богданівки противник здійснив обстріл з озброєння БМП, а біля Водяного – зі стрілецької зброї.

Загалом, минулої доби зафіксовано 14 прицільних обстріли з боку загарбників. Внаслідок ворожого вогню троє українських воїни зазнали поранень, ще один – отримав бойове травмування.

Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу з 4 по 5 лютого зафіксували близько 200 вибухів у Донецькій області.

Читайте також інтерв’ю: Дмитро Ярош: «Джавеліни» не зроблять перелом у цій війні. Але вони значно посилять наш потенціал