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    БПП пропонує розглянути закон про вибори за відкритими списками

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    БПП пропонує розглянути закон про вибори за відкритими списками

    Завтра пропонується голосувати за закриті пропорційні списки, зазначив глава фракції БПП

    Завтра, 22 травня, «Блок Петра Порошенка»на позачерговому засіданні Верховної ради України пропонуватиме парламенту терміново розглянути внесення у Виборчий кодекс положень про вибори за відкритими списками.

    Про це заявив голова парламентської фракції «БПП« Артур Герасимов у ефірі ток-шоу «Ехо України» на телеканалі «Прямий».

    «В тому, що стосується завтрашнього дня в парламенті, то позиція фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» дуже проста. Ми завжди підтримували – і це записано в коаліційній угоді – відкриті списки. Саме відкриті списки обговорювалися з громадськістю, підтримуються всіма громадськими організаціями, які є експертами у виборчому законодавстві. І ми, навіть коли слухали інавгураційну промову, якщо не помиляюся, там говорилося саме про відкриті списки», - заявив він.

    Герасимов зазначив, що завтра пропонується голосувати за закриті пропорційні списки.

    «Що пропонується голосувати завтра? А завтра пропонується, за моєю інформацією, хоча тексту закону поки що ніхто не бачив, голосувати за закриті пропорційні списки: коли ніхто навіть не розуміє, хто в цих списках. А всі пам’ятають, що коли це було, то в парламент заходили масажисти, секретарки, водії. І після того всі зі здивуванням, і тільки після дня виборів, могли зрозуміти, хто ж буде в парламенті представляти ту чи іншу політичну силу. Тому завтра на 12-ту оголошено це засідання. Об 11-й годині середи ми збираємо засідання фракції. І, звичайно, це питання будемо обговорювати», - зазначив голова фракції БПП.

    Він підкреслив, що БПП виступає за відкриті списки.

    «Але, якщо говорити про те, що пропонується голосувати завтра – я маю на увазі закриті, нікому не відомі списки, і зниження бар’єру до 3%, – то я би хотів сказати, що, з одного боку, це не український сценарій. Тому що, якщо зробити парламент багатолоскутним одіялом, то це зменшує відповідальність за долю держави в парламенті. І будь-яке зменшення відповідальності не на користь українського народу та української держави. А що стосується закритих списків, то ми – за відкриті списки, і пропонуємо терміново розгляд в парламенті якраз Виборчого кодексу, який цю тему і цю норму про відкриті списки в собі має», - заявив Герасимов.

    Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

    21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.

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