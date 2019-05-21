БПП пропонує розглянути закон про вибори за відкритими списками



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Завтра пропонується голосувати за закриті пропорційні списки, зазначив глава фракції БПП

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Завтра, 22 травня, «Блок Петра Порошенкана позачерговому засіданні Верховної ради України пропонуватиме парламенту терміново розглянути внесення у Виборчий кодекс положень про вибори за відкритими списками.

Про це заявив голова парламентської фракції «БПП« Артур Герасимов у ефірі ток-шоу «Ехо України» на телеканалі «Прямий».

«В тому, що стосується завтрашнього дня в парламенті, то позиція фракції партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність» дуже проста. Ми завжди підтримували – і це записано в коаліційній угоді – відкриті списки. Саме відкриті списки обговорювалися з громадськістю, підтримуються всіма громадськими організаціями, які є експертами у виборчому законодавстві. І ми, навіть коли слухали інавгураційну промову, якщо не помиляюся, там говорилося саме про відкриті списки», - заявив він.

Герасимов зазначив, що завтра пропонується голосувати за закриті пропорційні списки.

«Що пропонується голосувати завтра? А завтра пропонується, за моєю інформацією, хоча тексту закону поки що ніхто не бачив, голосувати за закриті пропорційні списки: коли ніхто навіть не розуміє, хто в цих списках. А всі пам’ятають, що коли це було, то в парламент заходили масажисти, секретарки, водії. І після того всі зі здивуванням, і тільки після дня виборів, могли зрозуміти, хто ж буде в парламенті представляти ту чи іншу політичну силу. Тому завтра на 12-ту оголошено це засідання. Об 11-й годині середи ми збираємо засідання фракції. І, звичайно, це питання будемо обговорювати», - зазначив голова фракції БПП.

Він підкреслив, що БПП виступає за відкриті списки.

«Але, якщо говорити про те, що пропонується голосувати завтра – я маю на увазі закриті, нікому не відомі списки, і зниження бар’єру до 3%, – то я би хотів сказати, що, з одного боку, це не український сценарій. Тому що, якщо зробити парламент багатолоскутним одіялом, то це зменшує відповідальність за долю держави в парламенті. І будь-яке зменшення відповідальності не на користь українського народу та української держави. А що стосується закритих списків, то ми – за відкриті списки, і пропонуємо терміново розгляд в парламенті якраз Виборчого кодексу, який цю тему і цю норму про відкриті списки в собі має», - заявив Герасимов.

Нагадаємо, 21 травня Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.