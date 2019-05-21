Указ про розпуск парламенту ще не діє - нардеп



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Указ вступає в силу після його офіційної публікації в «Голосі України» або «Урядовому кур’єрі»

Підписаний сьогодні ввечері указ президента про припинення повноважень парламенту і призначення позачергових виборів вступить в силу тільки після публікації в офіційних газетах. Про це вказує народний депутат Сергій Лещенко.

«Станом на сьогодні, указ ще не вступив в дію, і у депутатів є можливість провести вибори за новою системою. Для цього треба просто зібратися на позачергове засідання і одним махом прибрати мажоритарку. Якщо вдавалося за одне засідання поміняти закон про генпрокурора без вищої освіти, то аналогічно можна зробити і з законом про вибори», - вважає нардеп.

При цьому він вказав натякнув на те, що автором цих змін в закон може бути радник президента з юридичних питань Андрій Богдан, який був присутній на зустрічі Зеленського з лідерами фракцій.

«Ви знаєте, де починав Богдан юридичну кар'єру? Він працював юристом в компанії Ігоря Пукшина, який був заступником глави адміністрації президента Ющенка і забезпечував проведення позачергових виборів 2007 року. Так що напрацювання 12-річної давності зараз і знадобляться», - написав Лещенко.

Нагадаємо, у вівторок ввечері Зеленський видав указ про розпуск парламенту і написав лист спікеру Андрію Парубію з проханням скликати 22 травня позачергового засідання парламенту для розгляду змін до закону про вибори нардепів.

21 травня Зеленський під час консультацій про розпуск парламенту запропонував внести зміни в закон про вибори народних депутатів. Зокрема, йдеться про є скасування мажоритарної системи та зниження прохідного бар’єру до 3%.