Бекешкіна здивована, чому Зеленський заявив, що лише 4% українців довіряють Раді



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Адміністрації президента 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом ВР та лідерами парламентських фракцій і груп Фото: president.gov.ua

За словами Бекешкіної, згідно опитування Центру Разумкова за лютий 2019 року, переважно і повністю довіряли Верховній Раді 12% українців

Директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна повідомила, що президент Володимир Зеленський навів недостовірні соціологічні дані, коли говорив про необхідність припинення повноважень парламенту.

Про це 21 травня Бекешкіна написала у Facebook.

«Читаю на сайті президента України: «Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. Це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень». У мене питання: звідки взялися 4%? Я старанно шукала, останні вимірювання рейтингів довіри до інституцій, які знайшла - в опитуванні Центру Разумкова (лютий-2019): переважно і повністю довіряють Верховній Раді 12%. Звісно, 12% - це теж малувато. Але ж не 4%!» - повідомила Бекешкіна.

Вона підкреслила, що загалом довіра до ВР була «відносно вагомою лише одразу після обрання (та й то негатив переважав)».

«12% - небагато? А от у грудні 2015 року, через рік після обрання повна і переважна довіра до ВР, згідно опитування «Демініціатив» і КМІСу – 9,5%. Тобто, за цією логікою, розпускати ВР треба було вже через рік після обрання? Що далі? Грудень 2016 - 12% (розігнати!), грудень 2017 - 9% (розігнати!) Це ще менше, ніж 12%! То що - кожного року треба було розпускати ВР?» - зауважила Бекешкіна.

«До речі, до інших державних інституцій довіра на тому ж рівні (особливо до судів). То давайте все і всіх розпустимо», - додала директор фонду «Демократичні ініціативи».

Як відомо, в Адміністрації президента України 21 травня відбулася зустріч Зеленського з керівництвом Верховної Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, під час якої йшлося про дострокове припинення повноважень ВР восьмого скликання та призначення дочасних парламентських виборів.

На зустрічі президент Зеленський заявив, що головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції – 4%. За його словами, це – оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень.

Зеленський видав указ про припинення повноважень парламенту і призначення дострокових виборів на 21 липня.