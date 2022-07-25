Британські зенітні установки Stormer вже прибули в Україну (відео)

Українські бійці отримали п’ять таких комплексів

Збройні Сили України вже використовують на фронті як армійську протиповітряну оборону британські зенітно-ракетні комплекси малої дальності Stormer HVM. Про це повідомляється у Twitter-акаунті Ukraine Weapons Tracker.

Зазначається, що українські бійці отримали п’ять таких комплексів.

Головна та важлива особливість британського зенітно-ракетного комплексу малої дальності Stormer HVM – він наводить ракети на ціль у напівавтоматичному режимі за допомогою лазерного променя. А оскільки своєї радіолокаційної системи на цьому ЗРК немає, то британський Stormer HVM по суті «невидимий» для бортових датчиків радіолокаційного опромінення, що стоять на російських літаках та вертольотах.

Відомо, що Stormer HVM може знищувати повітряні цілі на висоті до 7 км та на дальності також до 7 км. Але при цьому дальність виявлення повітряної мети типу «літак» може становити до 18 км., дальність виявлення повітряної мети типу «вертоліт» – до 8 км.

Також важливо, що ЗРК Stormer HVM має боєзапас у 12 ракет StarStreak, крім восьми ракет безпосередньо у пускових установках.

Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала від Польщі танки PT-91 Twardy.